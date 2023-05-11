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Жильё с видом на море в Пореч, Хорватия

6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 590,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 599,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Дом 3 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 570,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 650,000
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