Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Grad Porec
Пореч
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Пореч, Хорватия
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3
2
119 м²
€ 399,999
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
80 м²
1/8
€ 220,000
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
81 м²
1/3
€ 230,000
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3
2
92 м²
€ 550,000
Дом
Zadvarje, Хорватия
400 м²
2
€ 400,000
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
117 м²
€ 360,000
Коттедж 4 спальни
Sisan, Хорватия
8
2
1
€ 404,978
Дом 4 спальни
Klis, Хорватия
6
4
3
€ 956,516
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3
130 м²
2
€ 701,406
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4
150 м²
4/4
€ 373,000
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
94 м²
1/7
€ 373,065
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
87 м²
1/2
€ 419,314
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты