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Квартиры в Пореч, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Пореч, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ISTRIA, POREČ - Ground floor apartment with garden 500 meters from the sea The town of Por…
€424,100
Realting.com
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