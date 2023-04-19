Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Ploce
Плоче
Купить недвижимость с видом на море в Плоче, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
165 м²
€ 530,000
Вилла состоит из 3 спален и четырех ванных комнат с жилой площадью 165 м2 на участке 650 м2.…
Дом 6 комнат
Seget Donji, Хорватия
6 Количество комнат
567 м²
Количество этажей 3
€ 1,390,000
Роскошная современная вилла в стадии строительства, Seget Donji Привлекательная вилла в стад…
Дом 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
Каменный дом в старом городе, в 100 метрах от моря, Сегет Донджи Традиционно украшенный каме…
Вилла 5 спален
община Светвинченат, Хорватия
4 ванных комнат
320 м²
Цена по запросу
Расположение: БокордичиРовинь: 27кмМоре: 27кмПостроен: 17 век Внутреннее пространство: 32…
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,696,267
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 124,000
Нижний город, улица Мартичева Полностью отремонтированная и отделанная трехкомнатная кварти…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 170,000
Ты краснеешь, Прекрасная двухкомнатная квартира площадью 55,58 м2 на 2 этаже дома 2007 года…
Вилла 2 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат
514 м²
Цена по запросу
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 377,361
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 488,766
Вилла 5 спален
Опатия, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,165,428
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты