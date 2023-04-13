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Купить пентхаус с видом на море в Хорватии

Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…

Параметры недвижимости в Хорватии

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