Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Пазин
  5. Виллы

Виллы в Пазин, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 спален в Пазин, Хорватия
Вилла 6 спален
Пазин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 343 м²
Пазин, административный центр округа Истрия, был назван сердцем Истрии “ в 19 веке, главным …
€1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти