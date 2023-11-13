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Жильё в Орославье, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Орославье, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Орославье, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
I26083 Бреговита
€150,000
Realting.com
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