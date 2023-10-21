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Дома в Opcina Zupa dubrovacka, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спален в Srebreno, Хорватия
Дом 6 спален
Srebreno, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 820 м²
Количество этажей 3
Вилла, Млини, меблированная вилла с бассейном. Он расположен на холме в Млини, в 10 минутах …
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Opcina Zupa dubrovacka, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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