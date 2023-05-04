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Жильё в Opcina Zumberak, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Gornji Ostrc, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gornji Ostrc, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
€ 170,001

Параметры недвижимости в Opcina Zumberak, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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