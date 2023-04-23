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Виллы в община Жминь, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Gradisce, Хорватия
Вилла 5 спален
Gradisce, Хорватия
6 ванных комнат 260 м²
€ 800,000
Расположение: регион Истрия Построен: 2017 Аэропорт: 30 км Море: 28 км Центр города: 25 км П…
Вилла 3 спальни в Жминь, Хорватия
Вилла 3 спальни
Жминь, Хорватия
3 ванных комнат 315 м²
€ 580,000
Расположение: Истрия, Зминь. Внутренняя космическая сеть: 315 м2 Размер участка: 1180 м2 Спа…

Параметры недвижимости в община Жминь, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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