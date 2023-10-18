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Дома в община Жминь, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Grizili, Хорватия
Дом 3 спальни
Grizili, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Окрестности Жминя, красивая вилла площадью 314 м2 на участке 1720 м2. Вдохновением для созда…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Grizili, Хорватия
Дом 3 спальни
Grizili, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Эта красивая вилла площадью 160 м2 расположена на территории ландшафтного сада площадью 1100…
€830,000
Дом 3 спальни в Grizili, Хорватия
Дом 3 спальни
Grizili, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Истрия, Грачишче — продается эксклюзивная, роскошная вилла площадью 390 м3 на земельном учас…
€1,60 млн
Дом 3 спальни в Krnicari, Хорватия
Дом 3 спальни
Krnicari, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Истрия, Грачишче - продается эксклюзивная, роскошная вилла площадью 390 м3 на земельном учас…
€1,50 млн
Дом 3 спальни в Grizili, Хорватия
Дом 3 спальни
Grizili, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Истрия, Грачишче — продается эксклюзивная, роскошная вилла площадью 390 м3 на земельном учас…
€1,50 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Grizili, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Grizili, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, ŽMINJ - Completely renovated stone villa, consisting of 2 residential units This co…
€460,000
Вилла 5 спален с Spalni в Gradisce, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Gradisce, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 260 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2017 Аэропорт: 30 км Море: 28 км Центр города: 25 км П…
€800,000

Параметры недвижимости в община Жминь, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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