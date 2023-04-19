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Купить недвижимость в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Zemunik Donji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Zemunik Donji, Хорватия
2 ванных комнат 250 м²
€ 800,000
Расположение: Земуник ДонджиСи: 15кмЗадар: 15км Внутреннее пространство: 250м2 Размер уча…

Параметры недвижимости в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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