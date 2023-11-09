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Жильё в Opcina Zagvozd, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Zagvozd, Хорватия
Дом 4 спальни
Zagvozd, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
В красивом и тихом месте продается роскошная вилла для идеального отдыха. Эта роскошная вилл…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Opcina Zagvozd, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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