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Жильё в Opcina Zadvarje, Хорватия

1 объект найдено
Дом в Zadvarje, Хорватия
Дом
Zadvarje, Хорватия
400 м² Количество этажей 2
€ 400,000
Дом на ремонт 246 м2, Задварье возле Омиш Дом на ремонт 246 м2, расположенный у входа в Задв…

Параметры недвижимости в Opcina Zadvarje, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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