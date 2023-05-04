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Виллы в община Врсар, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в община Врсар, Хорватия
Вилла 3 спальни
община Врсар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 141 м²
€ 600,000

Параметры недвижимости в община Врсар, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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