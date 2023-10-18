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Дома в Opcina Vizinada, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Ferenci, Хорватия
Дом 4 спальни
Ferenci, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Вижинада, живописное место между Поречем и Новиградом, с чрезвычайно богатым историческим и …
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Opcina Vizinada, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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