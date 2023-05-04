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Жильё с видом на море в Opcina Visnjan, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Вилла 6 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
€ 1,208,000
Вилла 3 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
€ 920,000

Параметры недвижимости в Opcina Visnjan, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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