Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Visnjan
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Opcina Visnjan, Хорватия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
ДАЧА В ОЛИВКОВОЙ РОЩЕ. ПРИГОРОД ШИБЕНИКА Продается уютная дача, расположенная в тихом мес…
€291,907
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с хранение в Savudrija, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с хранение
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 257 м²
Top resort u Istria opening 2023! Seaview luxury villa 4 bedrooms for sale (TYPE 3)- north e…
€1,62 млн
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка в Бакар, Хорватия
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка
Бакар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Kostrena is an old popular coastal town, first mentioned at the beginning of the 15th centur…
€508,899
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Новостройка, двухкомнатная квартира 76,94 м2, Биоград на Мору, Задар На втором этаже недавно…
€199,000
Квартира 5 спален в Макарска, Хорватия
Квартира 5 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
В тихом районе одного из самых красивых далматинских городов Макарска продаются две меблиров…
€303,548
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Primosten, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
€1,62 млн
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
I26301 Йосипа Вогринка
€428,000
Квартира 4 комнаты с bus в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты с bus
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
I26681 Ćirilometodska
€250,250
Дом 3 спальни в Zaton, Хорватия
Дом 3 спальни
Zaton, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Красивый одноэтажный дом с подсобной постройкой, на участке 617 м2, расположен в поселке Нин…
€484,697
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,71 млн
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
www.biliskov.com  ID: 13463 Чрномерец, Врховец Хорошая двухкомнатная квартира 62 м2 на 3 э…
€142,600
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
I25145 Valjavčeva
€200,000

Параметры недвижимости в Opcina Visnjan, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти