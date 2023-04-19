Купить дом в Opcina Viskovo, Хорватия

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Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Opcina Viskovo
Дома
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2 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Параметры недвижимости в Opcina Viskovo, Хорватия
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