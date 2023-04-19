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Купить недвижимость в Opcina Viskovo, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Sarsoni, Хорватия
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Дом 3 комнатыв Sarsoni, Хорватия
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…

Параметры недвижимости в Opcina Viskovo, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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