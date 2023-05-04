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Жильё в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат
Dubrovcan, Хорватия
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 209,000
I22769

Параметры недвижимости в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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