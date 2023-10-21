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Жильё в Opcina Velika Ludina, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с Spalni в Velika Ludina, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
Velika Ludina, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Velika Ludina Красивый семейный особняк с бассейном 180 м2 на участке 1000 м2 постройки 197…
€185,000

Параметры недвижимости в Opcina Velika Ludina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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