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Жильё с видом на море в Opcina Vela Luka, Хорватия

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 615,000
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
Вилла 4 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Дом 5 спален в Vela Luka, Хорватия
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается просторный трехэтажный дом в пригороде Вела Луки, …

Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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