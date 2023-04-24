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Квартиры с видом на море в Opcina Vela Luka, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 615,000
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…

Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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