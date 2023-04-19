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Купить дом в Opcina Udbina, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Udbina, Хорватия
Дом 2 комнаты
Udbina, Хорватия
2 Количество комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Дом 95 м2 и участок 792 м2, Лика, Удбина Дом с полезной площадью 95 м2 расположен на большом…
Дом 10 комнатв Josani, Хорватия
Дом 10 комнат
Josani, Хорватия
10 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Незаконченное имущество с бассейном и участком 3943 м2, Йошани, Удбина Незаконченный дом рас…

Параметры недвижимости в Opcina Udbina, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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