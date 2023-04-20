Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Trpanj

Купить недвижимость в Opcina Trpanj, Хорватия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
2 Количество комнат 114 м²
€ 599,001
Sale, luxury apartment, West Istria, new Newly built flat for sale within walking distance …
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,743,803
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
Квартира 3 комнатыв Nova Mokosica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
3 Количество комнат 80 м² 8 Этаж
€ 200,425
Недавно отремонтированная двухуровневая квартира, вид на реку, 80 м2, Нова Мокошица Недавно …
Вилла 4 комнатыв Риека, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
Вилла 4 спальнив Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,252,657
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Вилла 4 спальнив Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,640,483
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по.  Цокольный…
Вилла 7 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,926,688
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 632 м² Количество этажей 2
€ 2,204,677
ПРОДАЕТСЯ, ДОМ MLINOVIBeautiful и хорошо отремонтированный отдельно стоящий дом на трех этаж…
Квартира 2 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 2
€ 408,386
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнатыв Krk, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 467,777
Роскошная квартира LUXURY, KRKA на продажу в городе Крк, в нескольких минутах ходьбы от моря…
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 450,957
беспокоить, Роскошный, комфортный четырехкомнатный пентхаус общей площадью 180м2 в доме 201…
Дом 3 комнатыв Kastel Novi, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 450,957
Кастела, Кастел Лукшич Красивый каменный дом в центре Кастель Лукшич, первый ряд от моря П…

Параметры недвижимости в Opcina Trpanj, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти