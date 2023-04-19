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Купить недвижимость в Opcina Trilj, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Kosute, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kosute, Хорватия
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,200,000
Расположение: Сплит регион Построен: 2018 Полы: 2 Внутреннее пространство: 300м2 Размер учас…

Параметры недвижимости в Opcina Trilj, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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