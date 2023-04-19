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Купить квартиру в Opcina Tkon, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Tkon, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Tkon, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 270,000
Пашман, в 150 м от паромного порта и буквально в 7 м от песчаного пляжа, апартаменты в стади…

Параметры недвижимости в Opcina Tkon, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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