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Дома с видом на море в Opcina Tinjan, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тинян, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тинян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN - Istrian rustic house Today, Tinjan is an area that proudly preserves its …
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Opcina Tinjan, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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