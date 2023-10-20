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Дома в Opcina Tinjan, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Jakovici, Хорватия
Дом 3 спальни
Jakovici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Строительство уже началось. Фундамент завершен, уже начались каменные работы. Покупатель по-…
€635,000
Дом 3 спальни в Тинян, Хорватия
Дом 3 спальни
Тинян, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 216 м²
В муниципалитете Тиньян, недалеко от Пореча, продается роскошная каменная вилла. Вилла имеет…
€880,000
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Jakovici, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Jakovici, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, TINJAN - This wonderful Istrian stone property with two completely renovated stone h…
€1,14 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тинян, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тинян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN - Istrian rustic house Today, Tinjan is an area that proudly preserves its …
€1,10 млн
Вилла 5 спален в Jakovici, Хорватия
Вилла 5 спален
Jakovici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Opcina Tinjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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