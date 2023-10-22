Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Tar-Vabriga
  5. Виллы

Виллы в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
www.biliskov.com  ID: 13304 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн
Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти