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Квартиры в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

двухкомнатные
4
трехкомнатные
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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
В окрестностях Пореча продается просторная квартира, расположенная на верхнем первом этаже к…
€349,000
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 71м2, крытой террасой …
€420,739
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 64м2, крытой террасой …
€362,487
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 65м2, с крытой террасо…
€371,968
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 78м2, с крытой террасо…
€408,983
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в современной новостройке в тихом районе Пореча. Квартира имеет площадь 8…
€350,000

Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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