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Realting.com
Жилая
Хорватия
Opcina Tar-Vabriga
Жильё в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия
квартиры
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38 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
94 м²
1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
94 м²
1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
94 м²
1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
94 м²
1
В окрестностях Пореча продается просторная квартира, расположенная на верхнем первом этаже к…
€349,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Тар, Хорватия
5
285 м²
1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
516 м²
1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
5
323 м²
3
Пореч, окрестности, красивая вилла с бассейном и видом на море, расположенная на земельном у…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
5
283 м²
Современная вилла, расположенная в тихом городке Каштелир, в 5 минутах езды от центра Пореча…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Тар, Хорватия
6
244 м²
2
Эта роскошная вилла недалеко от Пореча, всего в пяти километрах от благоустроенных пляжей пр…
€740,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
2
107 м²
3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 71м2, крытой террасой …
€420,739
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
2
91 м²
3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 64м2, крытой террасой …
€362,487
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
110 м²
2
Эта высококачественная вилла с низким энергопотреблением расположена в небольшом поселке, вс…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
2
91 м²
3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 65м2, с крытой террасо…
€371,968
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
516 м²
1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
5
183 м²
3
В Каштелире продается прекрасно отреставрированный каменный дом в тихой части Каштелира с ви…
€615,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
122 м²
1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
288 м²
2
Истрия, в Вабриге, на западной стороне полуострова Истрия, расположена роскошная каменная ви…
€1,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
313 м²
3
Истрия, Тар-Вабрига, строящаяся элегантная современная вилла в непосредственной близости от …
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
160 м²
2
Тар-Вабрига, НОВОСТРОЕНИЕ красивая, роскошная и современная каменная вилла с тремя спальнями…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
160 м²
Современная отдельная вилла, расположенная в 600 м от моря, в тихом зеленом оазисе. На перво…
€890,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
5
454 м²
Эта 150-летняя каменная деревенская школа была полностью отремонтирована в 2023 году. В живо…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
140 м²
Недавно построенная вилла занимает два этажа общей площадью 140 м2 и участком 751 м2. В нем …
€730,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
348 м²
2
В Вабриге, на западе полуострова Истрия, в окружении моря, расположена эта красивая отдельна…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
516 м²
1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
148 м²
1
Позвольте мне отвезти вас в будущий райский уголок - строящуюся виллу с бассейном, расположе…
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
4
516 м²
1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
102 м²
3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 78м2, с крытой террасо…
€408,983
Рекомендовать
Дом 6 спален
Тар, Хорватия
6
511 м²
2
В Вабриге, на западе полуострова Истрия, в окружении моря, расположена эта красивая отдельна…
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
3
122 м²
1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
3
177 м²
Истрия, Каштелир, потрясающая вилла площадью 177 м2 с большим бассейном и красивым садом. Ка…
€595,000
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Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия
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