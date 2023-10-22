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Жильё в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

квартиры
11
дома
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38 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Продается просторная квартира на первом этаже красивого нового дома в окрестностях Пореча. К…
€349,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
В окрестностях Пореча продается просторная квартира, расположенная на верхнем первом этаже к…
€349,000
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Тар, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
€1,19 млн
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Дом 5 спален в Тар, Хорватия
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Пореч, окрестности, красивая вилла с бассейном и видом на море, расположенная на земельном у…
€1,25 млн
Дом 5 спален в Тар, Хорватия
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 283 м²
Современная вилла, расположенная в тихом городке Каштелир, в 5 минутах езды от центра Пореча…
€1,19 млн
Дом 6 спален в Тар, Хорватия
Дом 6 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Эта роскошная вилла недалеко от Пореча, всего в пяти километрах от благоустроенных пляжей пр…
€740,000
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 71м2, крытой террасой …
€420,739
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 64м2, крытой террасой …
€362,487
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Эта высококачественная вилла с низким энергопотреблением расположена в небольшом поселке, вс…
€560,000
Квартира 2 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 65м2, с крытой террасо…
€371,968
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Дом 5 спален в Тар, Хорватия
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
В Каштелире продается прекрасно отреставрированный каменный дом в тихой части Каштелира с ви…
€615,000
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
Истрия, в Вабриге, на западной стороне полуострова Истрия, расположена роскошная каменная ви…
€1,45 млн
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Истрия, Тар-Вабрига, строящаяся элегантная современная вилла в непосредственной близости от …
€1,30 млн
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Тар-Вабрига, НОВОСТРОЕНИЕ красивая, роскошная и современная каменная вилла с тремя спальнями…
€850,000
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Современная отдельная вилла, расположенная в 600 м от моря, в тихом зеленом оазисе. На перво…
€890,000
Дом 5 спален в Тар, Хорватия
Дом 5 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 454 м²
Эта 150-летняя каменная деревенская школа была полностью отремонтирована в 2023 году. В живо…
€1,50 млн
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Недавно построенная вилла занимает два этажа общей площадью 140 м2 и участком 751 м2. В нем …
€730,000
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
В Вабриге, на западе полуострова Истрия, в окружении моря, расположена эта красивая отдельна…
€1,70 млн
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Позвольте мне отвезти вас в будущий райский уголок - строящуюся виллу с бассейном, расположе…
€350,000
Дом 4 спальни в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Пореч, окрестности, четырехкомнатная современная вилла с панорамным видом на море в востребо…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 3
Истрия, Вабрига, продается трехкомнатная квартира с закрытой площадью 78м2, с крытой террасо…
€408,983
Дом 6 спален в Тар, Хорватия
Дом 6 спален
Тар, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
В Вабриге, на западе полуострова Истрия, в окружении моря, расположена эта красивая отдельна…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни в Тар, Хорватия
Квартира 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Трехкомнатная квартира с большой террасой на крыше НКП 122 м2, кладовой 4,27 м2 и 2 парковоч…
€443,170
Дом 3 спальни в Тар, Хорватия
Дом 3 спальни
Тар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Истрия, Каштелир, потрясающая вилла площадью 177 м2 с большим бассейном и красивым садом. Ка…
€595,000

Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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