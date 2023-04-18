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Купить вилла с бассейном в община Светвинченат, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Smoljanci, Хорватия
Вилла 3 спальни
Smoljanci, Хорватия
3 ванных комнат 515 м²
€ 1,972,000
На 2200 м2 маргинальных земель и на 350 м над уровнем моря каменная вилла окружена лесами, л…

Параметры недвижимости в община Светвинченат, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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