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Особняки в община Светвинченат, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Светвинченат, Хорватия
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Светвинченат, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 280 м²
€385,000

Параметры недвижимости в община Светвинченат, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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