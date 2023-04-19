Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Opcina Sveti Lovrec
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 комнатыв Kozino, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kozino, Хорватия
3 Количество комнат 142 м²
€ 310,000
Меблированный семейный дом 142 м2 расположен в недавно построенном поселении Боканьяк в Зада…
Дом 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Продается полностью отремонтированный дом на Црвени Врх, 2-й ряд от моря, с прекрасным видом…
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 128,407
I25392 Новая цеста
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 340,000
Пантовчак, возле Виноградской больницы Хорошая, удобная, современная квартира общей площадь…
Дом 6 комнатв Razanj, Хорватия
Дом 6 комнат
Razanj, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 131 м²
€ 499,000
Рогозница, Ражань, отдельно стоящий дом площадью 131,21 м2. Дом состоит из трех отдельных ж…
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 500,000
I23943 Rušišćak
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 310,000
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 750,000
Расположение: Омиш, Сплит Пансионат Супермаркет: 300 м Омиш: 5 км Сплит: 25 км Внутреннее пр…
Вилла 4 спальнив Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни
Postira, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,456,984
Продается роскошная вилла, расположенная в тихом месте на холме, на северной стороне острова…
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 3
€ 85,595
I25020 Полячки одвяк
Дом 2 комнатыв Turnisce Desinicko, Хорватия
Дом 2 комнаты
Turnisce Desinicko, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 84,000
I24685 Иванич Дезинички
Дом 5 спаленв Ловреч, Хорватия
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 465,000
Между Поречем и Ровинем, в небольшой истрийской деревне, находится этот подлинный, отремонти…

Параметры недвижимости в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти