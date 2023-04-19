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Купить дом с бассейном в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Ловреч, Хорватия
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 465,000
Между Поречем и Ровинем, в небольшой истрийской деревне, находится этот подлинный, отремонти…

Параметры недвижимости в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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