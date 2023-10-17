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Дома в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 5 спален в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 5 спален
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Рядом с Биоградом, в живописном небольшом городке, находится эффектная вилла, выполняющая по…
€1,20 млн
Дом 4 спальни в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Строящаяся современная роскошная вилла с бассейном и ландшафтным садом с прекрасным видом на…
€990,000
Дом 4 спальни в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Уникальная и современная вилла с прекрасным видом на море расположена в тихом и изолированно…
€1,35 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Modern and comfortable villa for sale in a place in the hinterland of Sukosan, near Zadar. T…
€750,000
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
FILIP JAKOV, RAŠTANE - villa with pool Beautifully decorated villa for sale in a small tow…
€1,25 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
ZADAR, DEBELJAK - Luxury modern villa with pool and sea view Luxury villa for sale in Debel…
€1,15 млн
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
SUKOŠAN, DEBELJAK - holiday house with swimming pool In Debeljak, not far from Sukošan, we…
€498,000

Параметры недвижимости в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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