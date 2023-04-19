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Купить квартиру в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Turanj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Turanj, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 94 м²
€ 400,000
Sv. Filip i Jakov, Turanj, продается трехкомнатная квартира 96 м2, в эксклюзивном месте на б…

Параметры недвижимости в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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