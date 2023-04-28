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Жильё с видом на море в Opcina Sutivan, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Sutivan, Хорватия
Дом 5 спален
Sutivan, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 725,000
Продается красивый дом 330 м2, расположенный в тихом месте в поселке Сутиван на острове Брач…
Вилла 10 спален в Sutivan, Хорватия
Вилла 10 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Вилла 3 спальни в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…

Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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