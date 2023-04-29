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Особняки в Opcina Sutivan, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 8 спален в Sutivan, Хорватия
Особняк 8 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,800,000
Продается уникальная просторная недвижимость, расположенная недалеко от тихой рыбацкой дерев…

Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на море
недорогая
элитная
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