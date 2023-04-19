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Купить недвижимость в Opcina Sucuraj, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Sucuraj, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sucuraj, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 230,000
Хвар, Сучурай, квартира 80 м2 и подвал 33 м2, 1-й ряд у моряКвартира находится в доме, 1-я л…

Параметры недвижимости в Opcina Sucuraj, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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