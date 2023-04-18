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Купить дом в Opcina Stupnik, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Donji Stupnik, Хорватия
Дом 5 комнат
Donji Stupnik, Хорватия
5 Количество комнат 302 м² Количество этажей 3
€ 284,999
I24070 Drobilina
Дом 4 комнатыв Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
4 Количество комнат 580 м²
€ 850,000
I19559 Sv. Benedikta

Параметры недвижимости в Opcina Stupnik, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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