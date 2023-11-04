Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Stupnik
  5. Квартиры

Квартиры в Opcina Stupnik, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kali, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kali, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
UGLJAN ISLAND, KALI - Luxury villa on the island, first row to the sea Luxury villa for sal…
€1,37 млн
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Zaton, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Zaton, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Энергоэффективный современный оазис в Нин с бассейном и сауной, квартира А3 В спокойной част…
€390,669
Дом 6 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 6 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Сегет Врањица, отдельная вилла ок. 312 м2 (включая вспомогательные постройки) на участке 704…
€760,000
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 207 м²
Этаж 1/4
ПРОДАЖА, FLAT, Bukovac, Remete, Gospočak, 4-комнатный, 207м2 общая площадь, 2-й этаж, в тихо…
€493,529
Квартира 3 спальни в Pozorac, Хорватия
Квартира 3 спальни
Pozorac, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Марина, отличное расположение с открытым видом на море и город. Проект роскошных квартир все…
€403,136
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Markusevec Turopoljski, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Markusevec Turopoljski, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I26675 Gudci
€182,972
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Трнава - новое строительство Двухкомнатная квартира 54.25м2 НКП на 1 этаже строящегося дома…
€151,900
Дом 10 спален в Zaton, Хорватия
Дом 10 спален
Zaton, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Дубровник-окружающая территория, два каменных здания 19 века, 1100 м2, первый ряд от моря, в…
€2,45 млн
Квартира 5 спален в Загреб, Хорватия
Квартира 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Этаж 1
Пальмотичева, красивая пятикомнатная квартира. Имеет закрытую площадь 131 м2. Состоит из при…
€460,218
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Primosten, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
€1,62 млн
Дом 4 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Каштель Стафилич, ПЕРВЫЙ РЯД К МОРЮ Двухквартирная вилла ок. 164 м2 жилой площади, распрост…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
I26317 Полынский ставят
€196,818

Параметры недвижимости в Opcina Stupnik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти