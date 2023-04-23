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Жильё в Opcina Strigova, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Grabrovnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grabrovnik, Хорватия
4 Количество комнат 154 м²
€ 160,000
I24819 Grabvronic

Параметры недвижимости в Opcina Strigova, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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