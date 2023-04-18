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Купить вилла в Opcina Ston, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Broce, Хорватия
Вилла 3 спальни
Broce, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 1,500,000
Дом на берегу моряРасположение: Строн, Дубровник, Дубровник, центр: 50 км. Строн: 6 км Вн…

Параметры недвижимости в Opcina Ston, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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