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Купить дом в Opcina Ston, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стон, Хорватия
3 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 594,375
Привлекательное отремонтированное здание бизнес-туризма, центр Стона Местный таунхаус распол…
Дом 3 комнатыв Duba Stonska, Хорватия
Дом 3 комнаты
Duba Stonska, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 150,000
Дом с видом на море, 85 м2, Лука, Стон Дом расположен в Луке, всего в 3 минутах ходьбы от мо…
Вилла 3 спальнив Broce, Хорватия
Вилла 3 спальни
Broce, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 1,500,000
Дом на берегу моряРасположение: Строн, Дубровник, Дубровник, центр: 50 км. Строн: 6 км Вн…

Параметры недвижимости в Opcina Ston, Хорватия

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