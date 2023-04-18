Купить недвижимость в Opcina Ston, Хорватия

Дом 3 комнаты Duba Stonska, Хорватия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2

€ 150,000

Дом с видом на море, 85 м2, Лука, Стон Дом расположен в Луке, всего в 3 минутах ходьбы от мо…