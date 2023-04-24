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Жильё с видом на море в Opcina Solta, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
Вилла 17 комнат в Necujam, Хорватия
Вилла 17 комнат
Necujam, Хорватия
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
Дом 10 спален в Rogac, Хорватия
Дом 10 спален
Rogac, Хорватия
6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 810,000
Продается гостевой дом, расположенный на острове Шолта, в 800 м от приморского городка Грохо…
Дом 3 спальни в Stomorska, Хорватия
Дом 3 спальни
Stomorska, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 590,000
Продается традиционный далматинский дом 180 м2, расположенный в тихом месте недалеко от посе…

Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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