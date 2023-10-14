Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Smokvica
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Opcina Smokvica, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 комнаты в Sevid, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sevid, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Севид, красивая вилла ок. 470 м2 на 3 этажах на участке 1297 м2 с открытым видом на море. П…
€1,50 млн
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
I26053 Jurjevska
€255,000
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lastovo, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
€497,770
Дом 3 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Хвар, Дол, каменный дом с 3 подсобными постройками, участок 960м2каменный дом общей площадью…
€195,000
Вилла 4 спальни в Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Приглашаем вас насладиться лучшим из того, что могут предложить Пула и полуостров Истрия! Пу…
€651,435
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
ZADAR, BIBINJE - Luxury villa with heated pool Luxury villa in Bibinje near Zadar for sale…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
I19420 Код Болничке и Плака Врапче
€119,263
Квартира 3 спальни в Sveta Marina, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sveta Marina, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Современная и роскошная квартира в новостройке в 100 м от моря. Общая площадь 176,57 м2 разд…
€484,735
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
I26515 Svetog Roka
€140,309
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с bus, с чердаком в Strmec, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с bus, с чердаком
Strmec, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 337 м²
I20733 Obrubići
€360,001
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
€1,22 млн
Дом 3 комнаты с Spalni, под аренду в Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni, под аренду
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Трогир, центер, трехкомнатная квартира дуплекс 138,93 м2 на чердаке каменного дома. Он сост…
€275,000

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти